شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يضرمون النار في أراضي دوما جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضرم مستوطنون النار، مساء اليوم الأحد، في أراضي قرية دوما، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، لـ"وفا"، إن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، أضرموا النار في أراضي القرية من الجهة الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى انتشارها في حقول الزيتون والمزروعات، مشيرا إلى أن هناك محاولات للسيطرة عليها.

وأضاف أن النيران ستُلحق أضرارا وتُخلّف خسائر كبيرة، في ظل منع الدفاع المدني من الوصول إلى المكان من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين.