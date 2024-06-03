شكرا لقرائتكم خبر عن كندا ترحب باقتراح الرئيس الأمريكى لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند اقتراح وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى طرحه الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الجمعة الماضى، واصفةً الاقتراح بأنه "خطوة مهمة".



وردًا على سؤال للصحفيين فى مدينة تورونتو الكندية، قالت فريلاند: "إن الاقتراح الذى طرحه الرئيس بايدن خطوة مهمة... وتواصل كندا الدعوة إلى وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين والتدفق العاجل للمساعدات الإنسانية".



وقال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "تدعو كندا إلى وقف فورى لإطلاق النار، وزيادة عاجلة فى المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين... إن الاقتراح المقدم من الرئيس الأمريكى هو فرصة لإنهاء المعاناة والعودة إلى طريق السلام، ويجب على جميع الأطراف اغتنامها".



وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولي: "إن السيناريو فى فلسطين غير صحى، ويجب على إسرائيل أن توقف الحرب على الفور".