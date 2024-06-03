شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: إنقاذ بحار أجنبى بسواحل الجزائر إثر تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكَّنت القوات البحرية الجزائرية من تنفيذ عملية إنقاذ وإجلاء لبحار أجنبى يحمل جنسية أذربيجان بسواحل الجزائر العاصمة، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -فى بيان- أن ذلك جاء إثر تلقى إشارة إغاثة من سفينة تحمل راية بنما، قادمة من جزيرة ألميريا بإسبانيا باتجاه تركيا، على بُعد ثلاثة أميال بحرية غرب منطقة بوزريعة الجزائرية، على متنها بحار من جنسية أجنبية (أذربيجانية) يعانى من ضيق شديد فى التنفس وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف البيان أنه على إثر ذلك، تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء البحار، وذلك بإقحام سفينة البحث والإنقاذ التى تمكَّنت من إنقاذ وإجلاء البحار إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج اللازم.