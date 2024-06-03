الخليج اليوم .. رونالدو يغسل أحزانه في البحر الأحمر بالسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البحر الأحمر بالسعودية لقضاء عطلته وفترة الاستجمام قبل خوض غمار نهائيات كأس أوروبا مع منتخب بلاده، والتي تنطلق 14 يونيو الجاري في ألمانيا.

جاء ذلك، بعدما خسر رونالدو رفقة النصر لقب كأس الملك أمام الهلال بركلات الترجيح، الجمعة الماضية، ولم ينجح الفريق الأصفر بالظفر بأي لقب الموسم الحالي بعد تحقيق كأس البطولة العربية للأندية.

وشارك الأسطورة لقطات من إجازته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتطلع إلى الاستجمام قبل الانضمام إلى منتخب البرتغال، ونشر صاحب الـ "39 عاما" صورة أمام شاطئ صاف، متباهيا بلياقته البدنية، وعلق على الصورة "إعادة الشحن".

كما التقط قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي صورا مع أطفاله الخمسة على الشاطئ بجانب شريكته جورجينا رودريغيز.

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو مع منتخب البرتغال أمام كرواتيا في 8 يونيو، على أن يغيب ضد فنلندا، يوم الثلاثاء – حسب التقارير الإعلامية.

ويدخل رونالدو البطولة القارية بعدما نال جائزة هداف الدوري السعودي بـ35 هدفا، وأصبح أول يفوز بجائزة الهداف في أربع دول مختلفة، كما كسر الرقم القياسي وبات أكثر من سجل أهدافا في موسم واحد بالدوري السعودي، بعدما حطم رقم المغربي عبدالرزاق حمدلله.

ويتصدر قائمة ترتيب هدافي بطولة كأس أوروبا برصيد 14 هدفا من 5 مشاركات سابقة، وتتواجد البرتغال في المجموعة السادسة بالبطولة إلى جانب التشيك وجورجيا وتركيا.