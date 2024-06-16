شكرا لقرائتكم خبر عن من المسجد العمرى.. خطيب العيد بجباليا: لن يفلح العدو بكسر عزيمة أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خطيب صلاة العيد في المسجد العمري المدمر بمخيم جباليا شمالي القطاع، إن العيد عاد على غزة وهي متمسكة بربها وتبذل أغلى الأثمان لاستعادة أرضها والدفاع عن مقدسات الأمة.

وأضاف أن "الاحتلال المتغطرس حرمنا من إحياء عيد الأضحى المبارك، وحال بيننا وبين التقرب إلى الله".

وتابع: "سندك العدو المتغطرس الذي يحول بيننا وبين أداء شعائرنا الدينية"، مؤكدا، "أن الأثمان التي بذلناها وسنبذلها غالية، لكنها تهون، كونها في سبيل المقدسات".

وشدد على أن "العدو يحاول كسر عزيمة أهل غزة، لكنه لن يفلح في ذلك".