شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: مهمة حفظ السلام في غزة لن تتم إلا بتفويض من الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية الإثنين أن مهمة حفظ السلام في قطاع غزة المحاصر، لا يمكن أن تكون قابلة للتطبيق؛ إلا بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة روليانسياه سويميرات أن الأمم المتحدة لم تتطرق - حتى الآن - إلى مسألة إطلاق عملية حفظ سلام في قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال سويميرات "إن الدول تعطي الأولوية حاليا للتنفيذ الحقيقي للقرار 2735، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في محاولة لإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وقوة المقاومة الفلسطينية (حماس)".

وأضاف: "إن عدد أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الذين سيتم نشرهم والخبرة اللازمة يتم ضبطها دائما وفقا للحالة الحقيقية في الميدان".

وفي وقت سابق، أعربت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي وقائد القوات المسلحة الإندونيسية أجوس سوبيانتو عن استعداد إندونيسيا لإرسال أفراد لعملية حفظ سلام محتملة في غزة، بتفويض من الأمم المتحدة.

وقالت مارسودي - عقب اجتماع مع اللجنة الأولى لمجلس النواب في 5 يونيو 2024 - إن إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

وفي اليوم التالي، أعلن سوبيانتو أنه سيجهز أربع كتائب لمهمة حفظ السلام في غزة؛ إذا تم تفويضها من قبل الأمم المتحدة.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو -الذي فاز في الانتخابات الرئاسية وسيتولى منصبه في أكتوبر- خلال حوار شانجريلا 2024 الذي عقد في سنغافورة في مطلع الشهر الجاري، حيث قال "نحن مستعدون لتفويض قوات حفظ السلام للحفاظ على وقف إطلاق النار المحتمل ومراقبته وكذلك توفير الحماية والأمن لجميع الأطراف"، وأكد أيضا أهمية متابعة الحوارات الشاملة وتنفيذ حل الدولتين لتحقيق السلام.