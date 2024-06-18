شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء الكويتى يدعو لترشيد الاستهلاك خلال فترات الذروة بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي الدكتور محمود عبد العزيز بوشهري مستخدمي الطاقة الكهربائية بالعمل على ترشيد الاستهلاك خلال فترات الذروة.



جاء ذلك خلال تفقد الوزير اليوم الثلاثاء لمركز التحكم الوطني ، وذلك للاطلاع على سير العمل وكيفية إدارة شبكة الكهرباء الوطنية.



وأوضح وزير الكهرباء الكويتي أن ترشيد الاستهلاك له أثر ملموس على استدامة الطاقة الكهربائية بسبب زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.



وأشار إلى أن وضع الطاقة الكهربائية مستقر، مؤكدا أن الوزارة بجميع إمكانياتها وكوادرها على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والتعامل مع أي طارئ قد يحدث.