شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يثمن توسعة بيت الله الحرام وتطبيق التقنيات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع .



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير الكويت أشاد بذلك في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم الثلاثاء إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ .



وأعرب الشيخ مشعل عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل ما أولاه خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد والحكومة السعودية الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية من عناية كريمة ساهمت بكل جدارة في إنجاحه.



ونوه أمير الكويت بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه سائلا الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية