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الخليج اليوم .. رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا في كأس أمم أوروبا

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

دخل النجم البرتغالي تاريخ نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من بوابة لقاء منتخب بلاده أمام نظيره التشيكي، الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن "يورو 2024".

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يشارك في 6 نسخ من نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

 

وشارك النجم البرتغالي المخضرم (39 عاما) للمرة الأولى في نسخة 2004، ومن ثم شارك في النسخ التالية (2008، 2012، 2016، 2020)، حتى مشاركته في النسخة المقامة حاليا في ألمانيا 2024.

 

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل في النسخ الخمس الماضية 14 هدفا، ويعتبر الهداف التاريخي للبطولة، إلى جانب لقب الهداف التاريخي لكرة القدم للرجال عبر التاريخ برصيد 130 هدفا أحرزها خلال 208 مباريات حتى الآن.

 

وبات رونالدو، مهاجم الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقا والنصر السعودي راهنا، على بعد خمسة أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقم قياسي غير مسبوق.

 

المصدر: وكالات 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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