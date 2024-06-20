شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الروسى: مشاركة السعودية فى "بريكس" حقيقة لا جدال فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بمشاركة المملكة العربية السعودية في تجمع بريكس، وقال إن مشاركة الرياض حقيقة لا جدال فيها.

جاء ذلك ضمن تصريحات ريابكوف خلال لقاء نظمته وكالة "روسيا اليوم" الإعلامية، وردا على سؤال بشأن مشاركة الرياض في "بريكس" في ظل حالة عدم اليقين التي نشأت بشأن دورها في المنظمة.

وقال ربابكوف " نعم بالطبع، تشارك الرياض في (بريكس)، وهذه حقيقة لا جدال فيها منذ ما يقرب من 6 أشهر، حينما انتقلت الرئاسة إلى روسيا رحبنا مرارا بممثلي المملكة العربية السعودية في فعالياتنا ذات الصلة، وقد عقدت اجتماعات وعملت مع الجميع".

وأضاف المسؤول الروسي ، خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفجورود الروسية، " تلقى الجانب الروسي إشارة من زملائهم السعوديين بأن عملياتهم المحلية المتعلقة بتقييم الدعوة الرسمية لانضمام المملكة إلى المنظمة لم يتم حلها بعد، بالتالي لا يشارك الممثلون السعوديون في كامل أنشطة المنظمة".

وفي الأول من يناير الماضي أصبحت روسيا رئيسة منظمة "بريكس" للعام المقبل، وبدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، تضم المنظمة الآن مصر، إثيوبيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.