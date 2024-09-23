السفارة السعودية في لبنان أعلنت عن الغاء حفل استقبال اليوم الوطني الـ94

اعلنت السفارة السعودية في لبنان، في بيان، انه " تقديراً للظروف الأمنية التي يمر بها لبنان وما تشهده المناطق اللبنانية اليوم من تصعيد خطير، واحتراماً لأرواح الضحايا المدنيين في لبنان وغزة، الغاء حفل استقبال اليوم الوطني السعودي الـ ٩٤".

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