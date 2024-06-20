شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل عزيز الدويك بعد أيام من الإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عزيز الدويك رئيسَ المجلس التشريعي الفلسطيني بعد دهم منزله في منطقة حي الجامعة بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال دهم واقتحام المنزل، وبثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال الاحتلال للدويك والتنكيل به.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الدويك قبل أقل من أسبوع بعد اعتقال إداري دام 8 شهر.

وتعرض الدويك لحملة تحريض واسعة عبر الإعلام الإسرائيلي، حيث تمت المطالبة بإعادة اعتقاله بعد حديثه عن الظروف السيئة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.

بدورها، قالت حركة حماس إنها "تدين بأشد العبارات قيام الاحتلال المجرم بإعادة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، وبطريقة وحشية وانتقامية".

وأكدت الحركة في بيان أن محاولات الاحتلال كسر إرادة دكتور عزيز دويك وإرادة معتقلينا الأبطال، لن تجدي نفعا، وستبوء بالفشل.

كما حملت الحركة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة عزيز الدويك.