شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وفيتنام تلتزمان بتسوية شاملة وعادلة لإقامة دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية أنهما يتفقان في رغبتهما في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتعبير عن التزامهما بتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس سلمي وقانوني دولي معروف، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان روسي فيتنامي مشترك تم نشره على الموقع الرسمي للكرملين وأوردته وكالة"سبوتنك"- حول زيادة تعميق الشراكةالاستراتيجيةالشاملة في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية، اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن العلاقات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، وليست خاضعة للظروف الجيوسياسية.