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سنتكوم: تدمير 4 زوارق وطائرتين مسيرتين للحوثيين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تدمير 4 زوارق مُسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين فى البحر الأحمر.

وأوضحت سنتكوم -حسبما افادت قناة الحرة اليوم الجمعة، أنه تم تدمير الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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