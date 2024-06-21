شكرا لقرائتكم خبر عن سنتكوم: تدمير 4 زوارق وطائرتين مسيرتين للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تدمير 4 زوارق مُسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين فى البحر الأحمر.

وأوضحت سنتكوم -حسبما افادت قناة الحرة اليوم الجمعة، أنه تم تدمير الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.