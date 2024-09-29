شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: سقوط صاروخ فى منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر دون أي أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن صاروخاً من نوع (جراد) سقط مساء السبت في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.



وقال المصدر في بيان عسكري، إنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.



وأفاد المصدر - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - بأن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.



وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مطمئناً بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.