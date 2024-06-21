شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: أفعال الحوثى تمثل فشلا فى الامتثال لقرار مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، إن أفعال الحوثيين تمثل فشلا واضحا فى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولى الذى يحثهم على الوقف الفورى لجميع الهجمات على السفن فى البحر الأحمر.

وأدانت الخارجية الأمريكية، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة - الهجمات المتهورة والعشوائية الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن المدنية، مضيفة أن واشنطن كانت واضحة في أنها ستواصل وشركاؤها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثي.

وجددت الدعوة للحوثيين إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والدبلوماسيون والمنظمات غير الحكومية الذين اعتقلوهم في وقت سابق من هذا الشهر.