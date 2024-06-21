شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ259 منذ بداية الحرب فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية وصحفية إن الاحتلال قصف مربعا سكنيا في منطقة الجلاء وسط مدينة غزة شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وأضافت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني أن ثلاثة أشخاص على الأقل استشهدوا في بلدة الفخاري شرق خان يونس، جنوب القطاع، جراء قصف نفذته طائرة مُسيرة إسرائيلية.

وأصيب عدد من الأشخاص في غارات للاحتلال استهدفت منزلين في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وصوب المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، وعدة مناطق شرق مدينة دير البلح وبلدة المصدر ومخيم المغازي وسط القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس، ومحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة، جنوب القطاع، فيما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" الرصاص صوب المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة رفح، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غرب المدينة.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع أمس، فقد بلغت حصيلة الحرب 37431 شهيدا، و85653 مصابا، وهي حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.