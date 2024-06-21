شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إسرائيلية خاصة تقتل فلسطينيين وسط قلقيلية فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.



وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد أطلقت النار صوب سيارة يستقلها الشابان وسط قلقيلية، عقب اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى استشهادهما، واصطدام المركبة في الرصيف أمام أحد المحال التجارية قبل توقفها.



ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والمواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المكان.



وأظهر مقطع فيديو جنود الاحتلال يحيطون بالمركبة، ويخرجون منها الشابين وهما مصابين بالرصاص في أنحاء جسديهما.



وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة، بعد أن استولت على السيارة واحتجزت جثماني الشهيدين.



وباستشهاد الشابين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 552 شهيدا، بينهم 135 طفلا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.