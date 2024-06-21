شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يبحث هاتفيا مع نظيرة الأمريكى مستجدات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا، هاتفيًا مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في غزة.



وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن وزير الخارجية الكويتي تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيرة الأمريكي، تناول مجمل العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وأطر تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.