ميلا الزهراني تنتهي من تصوير فيلم "المجهولة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت الفنانة ميلا الزهراني عن الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم " المجهولة" الذي تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض.

ونشرت ميلا الزهراني عبر حسابها على منصة أكس مجموعة صور من كواليس الفيلم، وأرفقت المنشور بتعليق "انتهينا ولله الحمد من تصوير فيلم المجهولة للمخرجه الرائعه هيفاء منصور..الفيلم جريمة وغموض تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض".

في تفاصيل فيلم "المجهولة" يدور حول اكتشاف جثة في قلب الصحراء وبالقرب من بلدة صغيرة، لفتاة مراهقة، في وقت لا يتعرف أحد على الجثة، تثار الكثير من التساؤلات، وهو ما يحفز سيدة للبحث عن تفاصيل أكثر حول الجثة المجهولة، وتسعى بقوة لمعرفة الحقيقية، وحل اللغز المحاط بالجريمة.

يذكر أنها التجربة السينمائية الثانية لميلا الزهراني مع المخرجة هيفاء منصور بعد فيلم "المرشحة المثالية" عام 2019، والذي تدور قصته حول مريم وهي طبيبة شابة طموحة، في عيادة بلدة صغيرة في السعودية. وعلى الرغم من مؤهلاتها يتوجب عليها كل يوم كسب احترام زملائها من الرجال وقبول مرضاها. لا تتمكن مريم من السفر إلى دبي بحثًا عن وظيفة أفضل وذلك بسبب بعض التعقيدات الروتينية التي تقودها إلى العثور على طلب الترشح للانتخابات البلدية وتتخذ القرار بدخول هذا السباق.