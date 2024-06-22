شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن بعد الحج على زيارة المسجد النبوى، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

ويشهد طريق الهجرة وقطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة، تواصل قدوم الرحلات من مكة المكرمة، وتعمل الجهات ذات العلاقة علي متابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم، بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة.

وكان ضيوف الرحمن وقاصدو المسجد النبوى قد أدوا أمس صلاة أول جمعة في رحاب المسجد النبوي بعد أن أدى الحجاج مناسك حجهم لهذا العام، متوجين عقب ذلك إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى .

وامتلأ المسجد النبوي الشريف وأروقته وأدواره وساحاته منذ صباح اليوم بالمصلين من ضيوف الرحمن، مؤدين الصلاة فى خشوع سائلين الله أن يتقبل حجهم وفرائضهم.