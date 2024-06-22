شكرا لقرائتكم خبر عن معركة التبرعات.. نيويورك تايمز: ترامب يتفوق على بايدن رغم إدانته بـ34 جناية والان مع تفاصيل الخبر

تفوق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالى جو بايدن للشهر الثاني على التوالي في مايو فى جمع التبرعات قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتجاوزه بحوالي 81 مليون دولار من التبرعات على مدار الشهرين الماضيين حيث استفاد من زيادة الدعم المالي بعد إدانته بـ34 جناية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وفي شهر مايو، جمعت حملة بايدن وعمليتها المشتركة مع اللجنة الوطنية الديمقراطية 85 مليون دولار، مقارنة بـ 141 مليون دولار لترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وفقًا للحملتين، وفي أبريل جمع فريق ترامب أيضًا 25 مليون دولار أكثر من فريق بايدن.

وقالت حملة بايدن إنها دخلت شهر يونيو بمبلغ 212 مليون دولار في متناول اليد بالإضافة إلى الحزب. ولم تعلن حملة ترامب أو اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى عن إجمالي أموالهم النقدية المتوفرة منذ نهاية مارس. وأظهر إحصاء جزئي، تم الكشف عنه في ملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن ترامب قد جمع ما لا يقل عن 170 مليون دولار مع الحزب.

وبشكل عام، كان ترامب متأخرًا بمقدار 100 مليون دولار عن بايدن في بداية أبريل. وفي غضون شهرين، تمكن من خفض العجز النقدي بمقدار النصف على الأقل. وللمرة الأولى، حصلت اللجنة الرئيسية لحملة ترامب على أموال أكثر من أموال بايدن: 116.5 مليون دولار إلى 91.6 مليون دولار.

سيتم نشر المحاسبة الكاملة للأموال لكلا الجانبين في الملفات الفيدرالية الشهر المقبل. لكن يبدو أن الجمع بين تحسن جمع الأموال من جانب ترامب وإنفاق بايدن الأكبر على الإعلانات هذا الربيع يضع الجانبين على طريق دخول الصيف بالقرب نسبيًا من التكافؤ المالي.

وقال بريان ديريك، الخبير الاستراتيجي الذي أسس منصة ديمقراطية لجمع الأموال تسمى "أوث": "نعم، يجمع ترامب الكثير من الأموال الآن، وهذا من شأنه أن يخيف الناس. لكن في نهاية المطاف، يمتلك بايدن الأموال التي يحتاجها لإدارة حملة قوية حقًا".

ونجح ترامب في تضييق الفجوة من خلال جلب طوفان من التبرعات عبر الإنترنت بعد إدانته الجنائية في نيويورك في 30 مايو. وفي الدقائق التي تلت الحكم، وهو مذنب في 34 تهمة جنائية، جاءت التبرعات بسرعة كبيرة لدرجة أنها طغت لفترة وجيزة بوابة التبرع عبر الانترنت الخاصة بالحزب الجمهورى "وين ريد".

وقالت حملة ترامب إنها جمعت 53 مليون دولار عبر الإنترنت في أول 24 ساعة و70 مليون دولار في أول 48 ساعة بعد صدور الحكم. أطلقت الإدانة سلسلة من التبرعات الضخمة أيضًا، بما في ذلك مساهمة بقيمة 50 مليون دولار من الملياردير المنعزل تيموثي ميلون إلى لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب في اليوم التالي للحكم.

في ختام السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، زعمت حملة بايدن وحلفاؤها أنه على الرغم من جميع نقاط الضعف الانتخابية للرئيس - مثل التضخم المزعج، وضعف معدلات الشعبية، والمخاوف المستمرة بشأن عمره - فإن إحدى المزايا الواضحة هي المال.