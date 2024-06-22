شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال فى مستوطنة المنارة والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله اللبناني إننا استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، عبر عن بالغ قلقه بسبب التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان، على طول الخط الأزرق.

وكتب جوتيرش على موقع إكس: "أشعر بأنني مضطر للتعبير عن مخاوفي العميقة بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، "إن خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حقيقي ويجب تجنبه، وإن شعوب المنطقة والعالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو 2000.