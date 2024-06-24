شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: المرأة العربية تتبوأ مكانة متميزة في العمل الدبلوماسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المرأة العربية تبوأت خلال السنوات الأخيرة مكانة متميزة ومتطورة في العمل الدبلوماسي بمساريه الرسمي والبرلماني.

ولفت إلى إسهامها الجدير بالاهتمام من خلال مناصب دبلوماسية رفيعة تبوأتها، وتمثيل بلدها في دوائر صنع القرار في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي الذي يوافق 24 يونيو من كل عام. جزء رئيسي وأعرب العسومي عن فخره واعتزازه بالقفزة النوعية التي شهدتها الدول العربية في مجال تمكين المرأة، مؤكدًا أن المرأة العربية أصبحت جزءًا رئيسيًا في الكادر الدبلوماسي العربي، نظرًا إلى ما حققته في هذا المجال من إنجازات كبيرة.

وعد رئيس البرلمان العربي هذا اليوم محطة مهمة نحو تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في المجال الدبلوماسي؛ تقديرًا وعرفانًا بإسهامات المرأة الإيجابية في العمل الدبلوماسي، وتقديرًا لجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد بالأهمية الكبيرة التي تؤديها المرأة العربية، ودورها المحوري الذي تمارسه في الدبلوماسية، كونها جزءًا لا يتجزأ من نسيج العمل الدبلوماسي وصنع واتخاذ القرار. // انتهى //19:27 ت م NNNN