شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الرهائن الإسرائيلية تستنكر تراجع نتنياهو عن مقترح صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالإثنين، 24 يونيو 2024 01:38 م
أصدرت عائلات الرهائن الإسرائيلية بيانا استنكرت فيه بشدة تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلى عن مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقالت العائلات في بيان: "نشجب بشدة تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل"، مضيفة أن "حديث نتنياهو يعتبر تخلياً عن 120 رهينة ويضر بالواجب الأخلاقى لإسرائيل تجاه مواطنيها".
وشددت العائلات الإسرائيلية على أن "انتهاء الحرب دون استعادة الرهائن فشل قومى غير مسبوق".
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