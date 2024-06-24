شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اللبنانى: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد "تيلجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى على حمية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صحيفة تيلجراف البريطانية بعد تقريرها الذى زعم وجود أسلحة داخل مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت .

وقال حمية - في مؤتمر صحفي بمطار بيروت عقب جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين بالمطار - إن ما أوردته صحيفة "تيلجراف" في تقريرها يشكل ضربة معنوية ليس فقط للمطار ولكن لكل لبنان واللبنانيين .

وأوضح أن ما نشرته الصحيفة هو تشويه لسمعة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت .. مؤكدا العمل على دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية بشأن تلك الصحيفة .

وشدد حمية على أن الآلية المعمول بها في مطار بيروت تتوافق مع كل المعايير الدولية .. مشيرا إلى أن مرافق الدولة اللبنانية البحرية والمطار مفتوحة لكل السفراء ، ولن نكتفي بتلك الزيارة ، داعيا كل سفراء الدول وأي أحد يرغب في زيارة المطار فسيتم ترتيب زيارة ميدانية له .

وأضاف "لبنان يعاني، وإسرائيل تقوم بخروقات جوية في الأجواء اللبنانية، خصوصا فوق مطار رفيق الحريري الدولي ، والتشويش على الأقمار الصناعية تم ذكره في تقرير للاتحاد الأوروبي وليس من الدولة اللبنانية" .

وتابع قائلا "إننا أثبتنا أمس واليوم زيف تلك المقالات السخيفة" ، مضيفا " نتحمل مسئولية تلك المرافق ولدينا شفافية مع الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي ، حيث تم دعوة السفراء المعتمدين جميعا لزيارة المطار بحضور الإعلام" .