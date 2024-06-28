شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الكويتى: حريصون على الارتقاء بمنظومة العدالة بما يواكب المتغيرات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمى، حرص دولة الكويت على الارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية.

وشدد الوسمي -في تصريح على هامش ترؤسه الجلسة العامة ضمن فعاليات النسخة 12 من منتدى بطرسبورج القانوني الدولي المنعقدة بمشاركة عربية واسعة رفيعة المستوى ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الخميس- على أهمية المشاركة الكويتية في منتدى سانت بطرسبرج القانوني الدولي الذي يسهم في إبراز القضايا المستحدثة في مجال الفقه القانوني ومواكبة التطورات الدولية والمتغيرات التطبيقية وإمكانية التحديث في مجالات القانون.

وأكد حرصه على إبراز دور الكويت في قضية تطبيق النظم الإلكترونية في مختلف الجهات الحكومية في ظل "سياسية حوكمة الدولة" في كافة القطاعات وأنه من هذا المنطلق سعت وزارة العدل الكويتية بدورها إلى تطبيق النظم الآلية في قطاعاتها المختلفة حيث تم إطلاق بوابة إلكترونية وربطها مع تطبيق (سهل) ما يساهم في تقليص الوقت والجهد على اصحاب المصلحة.

وأوضح أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم تدرك دولة الكويت أهمية الابتكار والتقنيات في مجال القانون، مضيفا أن المشاركين في الجلسة عن حكومات الدول استعرضوا تجاربهم وممارساتهم وناقشوا التطورات المتخصصة والمسائل المتعلقة باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة في مجال العدالة وهو من الموضوعات التي شغلت حيزا مهما من أعمال المنتدى.

وأشار الوسمي إلى تدشين نظام إلكتروني لتنفيذ المحاكمات عن بعد، مشيرا إلى تعديل القانون رقم 9 لسنة 2020 ببعض مواده مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يتم إعلان الخصوم في الدعاوى بالإضافة إلى الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال أية وسيلة اتصال "إلكترونية حديثة" تسهيلا على المتقاضين وتقليصا لزمن المحاكمات.

وفي سياق متصل، وعلى هامش أعمال المنتدى، قام الوزير الوسمي بعقد لقاء معني بتعزيز سياقات التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، حيث تم عقد لقاء مشترك لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ضم مشاورات لتوحيد الرؤى حيال قضايا أساسية شملها جدول أعمال المنتدى القانوني الدولي.

وتقدم الوزير الوسمي بالشكر للقائمين على تنظيم منتدى سانت بطرسبورج القانوني معربا عن أمله في خروج المنتدى بنتائج وتوصيات تصب في خدمة الجميع.

وتعقد النسخة 12 من منتدى سان بطرسبورج القانونى الدولي خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري في مركز "إكسبو فورم" للمعارض والمؤتمرات بمدينة سانت بطرسبورج الروسية.

حيث أن في عام 2011 تأسس المنتدى وهو أكبر منصة للحوار الثقافي القانونى والسياسى وريادة الأعمال في العالم.