الإمارات تحدد 8 شروط لتأشيرة دخول المقيمين في مجلس التعاون الخليجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يجب على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات، حيث تتيح البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً أخرى، محددة 8 شروط للحصول والتقديم على التأشيرة.

ولفتت الحكومة الرقمية إلى أن تقديم طلبات الحصول على التأشيرة من خلال خدمة إذن دخول مقيمي دول مجلس التعاون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي، أو خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأوضحت أن شروط التقدم والحصول على التأشيرة، هي: “إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة في حال الموافقة، ولن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة، أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم، وتكون صلاحية إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون قبل الدخول 30 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً”، وفق ما نقلته صحيفة “الخليج” الإماراتية.

وتتضمن الشروط: “صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون قبل الدخول 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 60 يوماً أخرى، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية، أو ملغاة”.

ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين بأنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر عند الوصول للإمارات.

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