الخليج اليوم .. السعودية تحث رعاياها على مغادرة لبنان فورًا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت السفارة السعودية لدى جمهورية لبنان متابعتها عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مجددة تأكيد دعوتها السابقة للمواطنين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، فيما تحث المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية فوراً، منوهة حسب بيان نشرته عبر منصة إكس بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لهم

تأكيد السعودية يتصل بذات التأكيد الذي أتخذته عدد من الدول تجاه مواطنيها بضرورة عدم السفر إلى لبنان، خاصة في أثناء ارتفاع حدة التهديدات الإسرائيلية المستمرة، فضلاً عن ارتفاع منسوب الاحتمالات بحدوث حرب بين " حزب الله" - "إسرائيل".

وكانت جبهة جنوب لبنان شهدت تصعيداً جديداً تمثّل باستمرار تبادل المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، إذ استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي حرج بلدة كفركلا جنوب لبنان، بينما أفاد "حزب الله" بمقتل ثلاثة من عناصره جراء الاستهدافات الاسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية، كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليلًا على دفعتين مستهدفاً بلدة الخيام، حسب وسائل إعلام لبنانية، وقبل ذلك ، أسفرت هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، الخميس، عن مقتل عنصرين من حزب الله، ورد الأخير بهجوم صاروخي استهدف شمال إسرائيل.