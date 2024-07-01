شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلى: لن أسمح مطلقا فى ولايتى بإقامة دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريش اليوم أنه لن يسمح مطلقا خلال ولايته الحكومية بإقامة دولة فلسطينية أو إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، أكد سموتريش فى وقت سابق أن السيطرة على قطاع غزة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر.

وعلى صعيد الحرب فى الجبهة الشمالية، قال وزير المالية الإسرائيلي إنه لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله.. وأي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.