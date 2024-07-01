شكرا لقرائتكم خبر عن صور| انتشال 3 جثث وإنقاذ 5 أشخاص من أنقاض منزل منهار بأسيوط جنوب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، انتشال ثلاث جثث وإنقاذ خمسة أشخاص من أسفل أنقاض منزل منهار في محافظة أسيوط 380 كم جنوب القاهرة.

وقال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، في بيان نشرته المحافظة على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن جهود البحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل المكون من ثلاثة طوابق مستمرة حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل، لافتًا إلى أنه فور الابلاغ عن الحادث تم الدفع بعدد 10سيارات إسعاف وخمس سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري.



وأشار إلى أنه تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظا على أرواح قاطنيها.