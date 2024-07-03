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الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يلتقي بـ الرئيس التركي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

 

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة "إكس" : بتوجيه من القيادة التقيت فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. تشرفت بنقل تحيات القيادة لفخامته، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحثنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

 

 

 

 

وفي الوقت ذاته، التقى الأمير خالد بن سلمان نظيره التركي، ياشار غولر، إذ استعرضا أوجه العلاقات التركية، والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات تعاوننا القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث جهود إحلال السلام والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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