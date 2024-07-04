شكرا لقرائتكم خبر عن قادة "شنغهاى للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار فى غزة وتأمين وصول المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

دعا البيان الختامى لاجتماع قادة دول "منظمة شنغهاى للتعاون" إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتكثيف الجهود لتحقيق السلام.

وعبّر قادة الدول فى البيان الختامى لقمة منظمة شنغهاى للتعاون، المنعقدة فى أستانا عن قلق دولهم لاستمرار الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وأدانت دول المنظمة بشدة المجازر فى قطاع غزة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمته خلال اجتماع قادة المنظمة اليوم الخميس أن المحاولات المتفردة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولاسيما الأمريكية منها، أثبتت عدم جدواها وأنها لن تؤدي إلا لنتائج عكسية وسط تدهور الوضع في قطاع غزة.

كما دعت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إصدار إعلان شامل للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي، وفقا لإعلان أستانا الصادر عن مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي الوثيقة، حثت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، حسبما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء، المجتمع الدولي على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الموافقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي باعتبارها مساهمة مهمة في القاعدة الحالية للوثائق الدولية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن أعضاء المنظمة الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء الدعاية الخاصة بالجماعات الإرهابية، سيواصلون زيادة الجهود المشتركة لمنع انتشار الأيديولوجية المتطرفة وأي كراهية دينية وكراهية للأجانب والتمييز العرقي والعرقي.

وانطلقت أمس في العاصمة الكازاخية أستانا، أمس، أعمال القمة الموسعة الـ24 لزعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتتولى كازاخستان حاليا رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون، ومن النصف الثاني من العام الجاري ستحل الصين مكانها.