شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين وأصحاب تخصصات نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز موافقة بمنح الجنسية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة. وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجاءت الموافقة تماشيًا مع رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

يشار إلى أن السعودية كانت قد منحت الجنسية لعدد من "المتميزين" في تلك المجالات عام 2021.

ومن بين الحاصلين على الجنسية السعودية لهذا العام، الأمريكية من أصل سنغافوري، جاكي يي رو ينج، وهي عالمة متخصصة في تقنية النانو، على الجنسية السعودية.

ومن العرب، حازت العالمة اللبنانية نيفين خشاب، على الجنسية السعودية، لكفاءتها العلمية المتقدمة وإسهاماتها في الهندسة الحيوية والمركبات النانوية.

كما حاز على الجنسية السعودية، الفرنسي نور الدين غفور، وهو حاصل على الدكتوراه في تقنيات فصل الأغشية، ومتخصص في تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة.