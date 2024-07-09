شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثمانية شهداء وعدة جرحى من ثلاثة منازل قصفها الاحتلال الإسرائيلي في أحياء الجلاء والصبرة والصحابة، تزامن ذلك مع قصف مكثف من طائرات الاحتلال في منطقة تل الهوا ومحيط الجامعات جنوب مدينة غزة، والتي تشهد عملية عسكرية منذ أمس، وسط قصف مكثف وتدمير لمربعات سكنية كاملة، مجبرة عشرات آلاف الفلسطينيين على النزوح عن منازلهم.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دير البلح، ترافق ذلك مع قصف للزوارق الحربية الإسرائيلية على شواطىء وسط القطاع.