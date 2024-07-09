الخليج اليوم .. جسم طائر يستهدف سفينة تابعة لميرسك في خليج عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في استمرار للتوترات في البحر الأحمر، أعلنت شركة ميرسك اليوم الثلاثاء أن سفينتها ميرسك سنتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن في الساعات الأولى من الصباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد متحدث باسم مجموعة الشحن الدنماركية بأنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السفينة هي نفسها التي أبلغت عن انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرق ميناء نشطون اليمني اليوم، وفقا لـ"رويترز".

وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقرا، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها.

كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية اليوم الثلاثاء أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرق نشطون باليمن.

وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.

توتر في البحر الأحمر

يشار إلى أن ميرسك سيلاند هي شركة دنماركية للنقل البحري، تأسست في كوبنهاغن عام 1904م وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم.

كما تعرف بأنها واحدة من عدة شركات ضمن مجموعة شركات أيه بي مولار ميرسك التي تحتوي على مجالات عدة منها ما يرتبط بمجال الحاويات أو المجالات المختلفة الأخرى.

ومنذ الخريف الماضي، تستهدف جماعة الحوثيين باليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

في حين يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ يناير 2024، غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية.