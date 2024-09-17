شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء بينهم امرأة إثر قصف للاحتلال على حى الصبرة جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الإثنين- إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41226 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.