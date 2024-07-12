شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وعدّت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن الحرم الإبراهيمي مدرج على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو. الاعتداء على الحرم الإبراهيمي وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الاعتداء جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات قوات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم وهوية وتاريخ وحضارة الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وأشارت إلى أن الاعتداء يأتي ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الأماكن المقدسة.