الخليج اليوم .. أميركا تدمر 3 مسيرات حوثية.. والجماعة تستهدف سفينة مرتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت القيادة المركزية الأميركية يوم الجمعة إن قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

من جهته قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي الجمعة إن الجماعة استهدفت السفينة ‬‬تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.

ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.