الخليج اليوم .. السعودية تستضيف أول أولمبياد للألعاب الإلكترونية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ستستضيف السعودية أول نسخة من الألعاب الأولمبية الإلكترونية عام 2025، كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا، يوم الجمعة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن شراكتها مع اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية الافتتاحية 2025 في المملكة العربية السعودية.

وأضافت: ستكون مدة الشراكة بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الوطنية السعودية 12 عامًا، مع إقامة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بانتظام.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: نحن محظوظون جدًا لأننا قادرون على العمل مع اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية في ألعاب الرياضات الإلكترونية الأولمبية، لأنها تتمتع بخبرة كبيرة، إن لم تكن فريدة من نوعها في مجال الرياضات الإلكترونية.

أما وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فقال: المملكة العربية السعودية متحمسة للغاية للشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية والمساعدة في الترحيب بعصر جديد تمامًا للرياضة الدولية.

وأضاف: نحن نعتقد أن خوض الألعاب الأولمبية يعتبر أحد أعظم الأوسمة بالنسبة لأي رياضي. نحن فخورون بدعم كتابة فصل جديد في التاريخ الأولمبي الذي لديه القدرة على إلهام أحلام جديدة وطموحات جديدة لملايين الرياضيين حول العالم.

وأوضح: كونها دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية الأولى على الإطلاق، من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب مراعاته والتخطيط له مع اللجنة الأولمبية الدولية، لكننا ملتزمون باستضافة حدث خاص يحترم القيم الأولمبية ويحتفل بها مع استغلال الزخم بجرأة لدفع الرياضات الإلكترونية إلى الأمام مع المنصة الدولية التي تستحقها الرياضة ورياضيوها. سيكون لدى العالم دعوة مفتوحة للانضمام إلينا عام 2025 والاحتفال بهذه اللحظة معًا.