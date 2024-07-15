شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. وفق "البيان" الإماراتية .

وأكد أن دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب، حيث قال: "نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب".

وأدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار، التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وأعربت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة.

وأعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل، كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية، والشعب الأمريكي الصديق، ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.