شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 44 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 44 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، خلال الساعات الأربع العشرين الماضية، في سلسلة عمليات قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة من قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 35 فلسطينيًا استشهدوا في عمليات قصف لمنازل وتجمعات للفلسطينيين في النصيرات والزوايدة ودير البلح، كما استشهد ثمانية فلسطينيين في غارات عنيفة على منازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد شاب فلسطيني قي قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة النفق وسط المدينة، تزامن ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها لمدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع.قط