شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت منازل عدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين جريح وأطفال وأسرى محررين، وأن حملة الاعتقالات تركزت في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم وطولكرم.

وأشار نادي الأسير إلى تعرض المعتقلين للضرب المبرح أثناء اعتقالهم، وكذلك الاعتداء على عوائلهم وتخريب منازلهم، مؤكدًا ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين منذ تسعة أشهر إلى 9690 فلسطينيًا من الضفة الغربية.

