شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل وإصابة 27 شخصًا في تصادم حافلة بمحافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

قيادة متهورة

الدمام - شريف احمد - لقى ستة أشخاص حتفهم وأصيب 21 آخرين فى الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم في محافظة المنيا جنوبي مصر إثر تصادم حافلة بسيارة نقل كبيرة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم حافلة بسيارة نقل كبيرة بطريق الجيش بالمنيا.وأسفر الحادث عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، ونُقلوا جميعا إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم إثر تعرضهم لإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وإيداع الجثامين داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين والسرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق.