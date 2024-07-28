شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة وتطلق النيران على طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية، وأعلنت فصائل المقاومة خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في المخيم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال، وأكد أن قوات الاحتلال أطلقت النار على طواقم الإسعاف لمنعها من تنفيذ مهامها في المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن اقتحام قوات الاحتلال للمخيم هو الرابع خلال 24 ساعة، وتحدثت عن إطلاق نار كثيف وانتشار القناصة ووصول المزيد من التعزيزات ترافقها جرافة لقوات الاحتلال.