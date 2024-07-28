شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس ومحيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد ثمانية أشخاص في مدينة خان يونس ومحيطها جنوب القطاع، حيث نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي المدينة جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من المكان، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، وإطلاق النيران تجاه المنازل والممتلكات.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشيخ عجلين في مدينة غزة، تزامنًا مع شن الطيران الحربي غارتين على تل الهوا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بناية لعائلة دغمش في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة شمال غرب مخيم النصيرات وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 39,258 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,589 آخرين، فيما ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.