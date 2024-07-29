الجامعة العربية تدعو إلى التحقق من ملابسات حادث مجدل شمس

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تداعيات هجوم مجدل شمس

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الحرب الإسرائيلية على لبنان

الدمام - شريف احمد - في إطار التداعيات المتواصلة لهجوم مجدل شمس بالجولان، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه من احتمالات توسع دائرة المواجهة العسكرية.وأكد التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية وشجبه للتهديدات الإسرائيلية للبنان، مشددًا أن أي تصعيد محتمل سيشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.ودعت الجامعة العربية إلى وجوب التحقق من ملابسات حادث مجدل شمس السورية المحتلة، الذي أودى بحياة أفراد سوريين.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن الجامعة سبق وأن نبهت مرارًا - كان آخرها بلسان الموفد الشخصي للأمين العام إلى لبنان السفير حسام زكي- من التداعيات السلبية المترتبة على استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة.كما نبهت من مخاطر اتساع رقعتها ودخولها في حالة من المواجهة العسكرية الكبيرة وعدم الاستقرار، داعيًا لوقف فوري لهذه الحرب بما ينعكس على التهدئة في لبنان.وشدد على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.وبين أن الأمين العام بصدد إجراء عدد من الاتصالات الدولية للمساعدة على احتواء الوضع وعدم رفع منسوب التوتر الحالي تجنبًا لمواجهة موسعة ستهز استقرار المنطقة بشكل غير مرغوب فيه.