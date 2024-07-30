شكرا لقرائتكم خبر عن في حال تصاعد الأوضاع.. قبرص مستعدة لإجلاء مدنيين من الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إن بلاده مستعدة للمساعدة في إجلاء مدنيين من الشرق الأوسط، إذا تصاعدت المواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ويتأهب لبنان لرد من إسرائيل منذ أن قتلت ضربة صاروخية 12 طفلًا وفتى في هضبة الجولان المحتلة يوم السبت الماضي، رغم نفى الحزب مسؤوليته.

وقال كومبوس للصحفيين اليوم الاثنين، إن السلطات القبرصية لديها آلية استجابة طارئة للإجلاء المحتمل لمدنيين منذ أكتوبر الماضي، وأضاف "لقد حددنا الطريقة التي سيعمل بها البرنامج، إذا لزم الأمر. جسر أمان لرحيل المدنيين وقال الوزير القبرصي: "نأمل جميعًا ألا يكون ذلك ضروريًا، لكن إن لم يحدث ذلك، ستواصل قبرص العمل كجسر أمان لتسهيل رحيل المدنيين من أي بقعة محاصرة في منطقتنا".

كانت جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط ​​قد استُخدمت لإجلاء آلاف الأجانب من لبنان عام 2006 في أثناء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

كما استخدمت بريطانيا الجزيرة لإجلاء البريطانيين ومزدوجي الجنسية من السودان العام الماضي.