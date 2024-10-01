شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم تكشف عن تصاميم «نادي سندالة لليخوت» بتوقيع «ستيفانو ريتشي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت نيوم عن التصاميم الداخلية الفريدة لنادي سندالة لليخوت، التي تعكس جمال وروعة المعلم الأبرز لمرسى جزيرة سندالة المقرر افتتاحها في وقتٍ لاحق من هذا العام، فيما تم تطوير النادي بالتعاون مع المصمم الإيطالي العالمي، ستيفانو ريتشي.

وتهدف نيوم أن يصبح نادي سندالة الوجهة الأولى لأصحاب اليخوت الفاخرة، بما يوفره من رفاهيةٍ لا مثيل لها، في الجزيرة التي تعد وجهة نيوم للسياحة البحرية، والواقعة على البحر الأحمر. أول ناد بحري من "ريتشي" يعد نادي سندالة لليخوت أول نادٍ بحري من إبداع ستيفانو ريتشي، وتمتد مساحته على 1800 متر مربع في موقع مميز داخل جزيرة سندالة التي تعد أولى الجزر التي يتم تطويرها في نيوم.

ومع بروز سندالة كوجهةٍ جاذبة لملّاك اليخوت وعشاق السياحة الفاخرة، سيصبح هذا النادي الفريد مكاناً مثالياً لقضاء الأوقات الممتعة على الجزيرة، مع ما يعكسه من إبداعٍ في التصميم ورؤية مبتكرة.

وسيكون ضيوف النادي وأعضاؤه المميزون على موعدٍ مع المناظر الخلابة التي سيستمتعون بمشاهدتها خلال فترات الاسترخاء بجانب مسبح التراس الهادئ. صالة خاصة ويوفر النادي صالة خاصة للأعضاء، ومكاناً حصرياً لتناول الأطباق الفاخرة بإشراف مايسترو الطهي العالمي الشيف إنريكو بارتوليني، الذي حصلت مطاعمه على 13 نجمة ميشلان، كما سيقدم المطعم مأكولات إيطالية راقية، تتماهى مع رؤية ستيفانو ريتشي الاستثنائية للفخامة.

وقال نيكولاس سميث، المدير العام لسندالة: "بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح الجزيرة، يسعدنا أن نشارك العالم جزءاً من الإبداع الذي ستقدمه سندالة، حيث تجسد شراكتنا مع ستيفانو ريتشي جهودنا في جذب الزوار وتقديم تجربة متميزة لعشاق اليخوت من حول العالم".

بدوره، قال ستيفانو ريتشي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ستيفانو ريتشي": "لقد تولد لدي الشغف للعمل على نادي اليخوت في سندالة لأنني أؤمن بأن نيوم مشروع يتمتع برؤية سابقة لعصره، فهو يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل تسهم في تحقيق هدفنا الأسمى، وهو يحاكي ما شهدته مدينة فلورنسا التي مهدّت لعصر النهضة. وبصفتي مصممًا فلورنسيًا، حرصت على ادراج هذه الروح في هذه التحفة الفنية الرائعة".

ويعكس تصميم نادي سندالة لليخوت روعة الفن الإيطالي العريق وتاريخه الزاخر، كما تحاكي تصاميمه الداخلية سحر الجزيرة الطبيعي، حيث تتميز برخام كرارا الأبيض، في حين تتلألأ الأسطح الخشبية بألوان "سندالة بلو" الزرقاء الفريدة التي ابتكرها ستيفانو ريتشي خصيصاً للنادي، واستوحاها من ألوان المياه المحيطة بالجزيرة، كما يضيف مطعم النادي الخاص، بسقفه المزخرف، والمنسوجات اليدوية المنتشرة في أرجائه من مصنع "أنتيكو سيتيفيسيو فيورنتينو" التاريخي في فلورنسا، لمسة فنية راقية.

وستشرف شركة "آي جي واي ماريناس" على تشغيل وإدارة نادي سندالة لليخوت، وستقدم خدمات استثنائية لأصحاب اليخوت والضيوف، وسيوفر مرسى سندالة بتصميمه الفريد ملاذاً راقياً بخدماتٍ فائقة التميز، وأماكن رسو لليخوت الفاخرة التي يصل طولها إلى 180 متراً، كما يتيح الموقع المتميز للمرسى وصولاً مباشراً لإحدى أجمل المناطق البحرية في العالم، ما يجعله مركزاً مثالياً على مدار العام للمغامرين والباحثين عن الرفاهية.