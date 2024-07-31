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إعلام فلسطينى: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ165 منذ بدء الحرب على غزة

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:42 م

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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